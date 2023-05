“Una rotonda nel blu“ cerca chi ha talento

Iscrizioni aperte per il Festival della canzone e del caffè concerto “Una rotonda nel blu 2023” organizzato da Musicamia. L’evento offre un’opportunità per

giovani talenti musicali di mettersi in mostra e far risuonare le note sul palco di “Una rotonda nel blu 2023”. Le iscrizioni sono gratuite per tutte le fasi del concorso e sono aperte fino al 30 maggio sul sito web www.musicamia.it per fare la registrazione gratuita. Il Festival offre due categorie per adattarsi alle diverse età e stili musicali: “Junior” per le voci nuove tra gli 11 e i 13 anni e “MyVoice” per i talenti emergenti dai 15 ai 35 anni. Una giuria (foto) di esperti del settore farà selezioni live in giro per la Versilia a giugno e luglio. I finalisti si esibiranno nella serata finale organizzata a Lido.