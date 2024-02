Strambi

Non è scontato. Da fuori sembra tutto facile. Ma è frutto di analisi, studio e preparazione delle potenzialità. E così è stato anche quest’anno. Sin da quando, lontano dai riflettori, alla Cittadella hanno cominciato a mettere insieme i pezzi del puzzle di questa edizione Centocinquantuno. La prima di una nuova storia. La presidente Marialina Marcucci l’ha ribattezzata ’’futura’’. Quasi un augurio. E lo è, a dir la verità. L’augurio a rinnovarsi mantenendo saldo il legame con la tradizione, l’identità in un mondo che sta cambiando e non solo nel meteo. La formula degli ultimi anni funziona. Lo confermano i numeri delle presenze e degli incassi (domenica scorsa sono stati superati i 950mila euro e, ieri, abbondantemente i 700mila).

I Corsi sono stati uno più partecipato dell’altro in un crescendo da ricordare nella storia del Carnevale e della città. C’è qualcosa da rivedere? Sicuramente. In questo mese, da più parti (anche autorevoli), è risuonato l’invito a riportare la satira politica sui carri. Quel graffio ironico e irriverente capace, non solo di strappare un sorriso (o una smorfia), ma anche ricordarci che tutto è effimero. E che non si può mai abusare di niente. Specialmente del potere. In qualunque contesto. Riderne come consente di fare la satira è uno degli antidoti migliori per non oltrepassare i limiti. Ciò che accade nel mondo in queste ore ne è la riprova. Anche nel nostro piccolo. A cominciare da quanto avvenuto venerdì mattina nelle strade di Pisa. L’autorevolezza non si misura con la forza o la violenza ma – come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – "sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni". Nelle piazze come nei Parlamenti, nei media come al Carnevale. In fondo non dobbiamo mai dimenticare l’ammonimento, attribuito all’anarchico Michail Bakunin, "una risata vi seppellirà". Poi, fate voi.