Una proposta per Giorgia Piano-affari quinquennale

Da oltre 130 anni la sua famiglia ha uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi, l’Onda Marina 2, e Michela Guidi nel ruolo di pianificatore-progettatore di aziende private e pubbliche ha inviato alla premier Giorgia Meloni un progetto che significherebbe il superamento della Bolkestein e di tutti i problemi ad essa legati. La proposta che supererebbe la Bolkestein è formulata secondo la logica ‘top down-botton up’ in modo che possa recepire la direttiva e le richieste di Unione europea, governo italiano, amministratori locali e operatori del settore. L’accordo di programma verterebbe su un punto fondamentale. Non si tratterebbe di aste ma di un’altra forma di evidenza pubblica denominata da Guidi ‘Dialogo competitivo’. “L’imprenditore – spiega Michela Guidi - presenta un business plan all’amministrazione comunale che rinnova questo piano di affari ogni cinque anni mentre la concessione avrebbe una validità di 75 anni come accade in Portogallo e Spagna che sono i nostri concorrenti”. La proposta entra nel merito delle due infrazioni che l’Unione europea contesta: automatismo delle concessioni e la permanenza nel solito luogo per tanto tempo, la cosiddetta insistenza. “L’automatismo viene superato grazie all’interpretazione giusta dell’articolo 80 della Bolkestein, per quanto riguarda l’insistenza – dice ancora Michela Guidi – è risolvibile con la corretta interpretazione dell’articolo 37 del codice della navigazione. Il tutto partendo dal presupposto che deve essere garantita la tutela ambientale del ‘genius loci’ e uno snellimento delle procedure”. Perché secondo l rappresentante della famiglia del bagno Onda Marina 2 la ridiscussione di tutto l’argomento dovrebbe prevedere anche la certificazione della professione di imprenditore balneare che attualmente non è codificata. Un altro punto della proposta inviata alla premier Giorgia Meloni è una particolare attenzione che viene dedicata alla destagionalizzazione. “Tutta questa discussione – dice ancora Michela Guidi – deve portare a fissare con precise regole l’attività per dodici mesi, con aperture in extra periodo estivo degli stabilimenti per cure solari”. Oltre all’invio della proposta al capo del governo Michela Guidi si sta confrontando con i sindacati balneari per ottenere un decisivo appoggio su questo progetto.

Enrico Salvadori