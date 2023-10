"Una poppata ed è iniziato l’incubo. Un grazie speciale a tutta la città"

È stato "come vederlo nascere una seconda volta". Rivedere i suoi occhi spalancati sul mondo, le sue manine allungarsi verso la mamma. Sentire il suo respiro delicato, il pianto dopo il silenzio di un tempo che è parso infinito. A tre mesi dalla nascita, il 15 luglio scorso, Federico ha rischiato di morire. Ma grazie alla prontezza d’intervento dei suoi genitori e alla cure scrupolose dell’equipe pediatrica dell’ospedale “Versilia“, diretta dal primario Luigi Gagliardi, due settimane fa, in una sera di metà ottobre, Federico è nato ancora.

L’incubo è cominciato dopo una poppata di latte artificiale, necessario per integrare quello materno. Latte che probabilmente (si ipotizzerà a posteriori) ha scatenato uno choc, manifestato con dei banali rigurgiti e degenerato in poco tempo in una crisi. È a quel punto che papà Matteo e mamma Benedetta hanno caricato il loro piccolo in auto e sono corsi al pronto soccorso: "Se avessimo aspettato solo qualche minuto in più, l’arrivo di un mezzo di soccorso, forse..." La frase rimane sospesa, quasi a voler allontanare il pensiero di ciò che, solo per qualche minuto in più, potevano perdere.

Grazie ad un ecografo portatile, donato al pronto soccorso pediatrico dall’associazione Piccole Stelle Onlus, i medici hanno potuto escludere rapidamente problemi cardiaci, e il piccolo è stato dunque reidrato con delle flebo. "Federico era incosciente, ma dopo quella manovra – raccontano i genitori – si è ripreso". Ha trascorso dieci giorni nel reparto di pediatria, recuperando le forze grazie ad uno speciale latte privo di proteine. Saranno ora gli specialisti del Meyer a prendersi cura di lui. Ma adesso che il peggio è passato papà Matteo, mamma Benedetta, il fratello maggiore Andrea, e tutta la famiglia di Federico vogliono manifestare "Un ringraziamento immenso a tutto il personale sanitario dell’ospedale Versilia, dal pronto soccorso e al reparto di pediatria".

Dal primario alle Oss, passando per i medici e le infermiere, con la caposala, fino al personale delle pulizie. E anche la pediatra di famiglia Camilla Menchini. Vorrebbero poter fare il nome di ciascuna persona che nei dieci giorni di ricovero è rimasta accanto a loro. "Ma sono così tante che non vorremmo scordarne qualcuna". Nel momento più difficile, "Abbiamo incontrato persone stupende. Che si sono prese cura di Federico con una dolcezza disarmante" concludono Matteo e Benedetta. "Siamo riconoscenti ad ognuna di loro per ogni singola premura, Per la competenza, l’attenzione, il rispetto con cui operano ogni giorno".