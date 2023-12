Una pièce teatrale. Il bilancio della Cna

Si è tenuta nella sede di Viareggio l’assemblea annuale provinciale della Cna in cui sono stati approvati i bilanci e la programmazione di attività per il prossimo anno. Un appuntamento importante di fine anno che ha preceduto il consueto scambio di auguri con il personale e gli associati. La Cna ha scelto quest’anno un modo decisamente originale di augurare buone feste, attraverso una vera e propria pièce teatrale che ha riscosso grande successo.

Al termine della assemblea provinciale, infatti, è stato Raffaele Casagrande con il suo spettacolo “Quando avevo tutte le risposte mi hanno cambiato le domande” ad arricchire l’occasione di ritrovo annuale che l’associazione organizza in vista delle festività natalizie.

Il nuovo testo dell’attore, scritto insieme ad Antonio Tancredi che ne cura la regia, ha raccontato una storia molto vicina alla vita di tutti i giorni di artigiani e piccoli imprenditori. È la storia di una persona come tante che sente il richiamo ad accogliere la sfida di aprire una nuova attività, ma si accorge che lo Stato che dovrebbe sostenerlo in questo cambiamento o comunque non intralciarlo, fa di tutto per dissuaderlo. “Quest’anno, più che mai – ha detto il presidente Andrea Giannecchini – abbiamo voluto condividere questo momento speciale con i nostri dipendenti e associati, ed è stato veramente piacevole poterlo trascorrere all’insegna del divertimento e della riflessione”.