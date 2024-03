Una piazza per manifestare la pace. Domani grande raduno a Sant’Anna

Si svolgerà domani alle 10 in piazza Anna Pardini a Sant’Anna la manifestazione annunciata dai primi cittadini di Stazzema, Camaiore e Massarosa: Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barsotti. Nel Parco nazionale della Pace sarà messo a disposizione di studenti, cittadini e associazioni, un luogo pubblico per “gridare pace” anche alla luce degli episodi accaduti venerdì scorso a Pisa dove le forze dell’ordine si sono scontrate col corteo di studenti che stava manifestando pacificamente: sono stati invitati all’iniziativa proprio alcuni studenti del Liceo Artistico Russoli di Pisa, i loro professori e una studentessa universitaria coinvolta.

Ma il grido di pace è rivolto a tutti i conflitti in atto nel mondo, che si stima siano fra i 40 e i 60. Un appello al cessate il fuoco di fronte ai tanti civili, spesso donne e bambini, che cadono sotto le bombe e le munizioni dei soldati. Dunque, dal Parco nazionale della Pace di Sant’Anna è stato avvertito il dovere morale di far alzare una voce proprio da un luogo martire e oggi simbolo. "Metteremo a disposizione di ragazzi e cittadini una piazza per gridare in favore della pace – affermano i primi cittadini Maurizio Verona, Marcello Pierucci e Simona Barsotti – ogni forma di violenza, che sia domestica, sociale o politica, non apporta nessun tipo di risultato, ma solo dolore, ferite che non si rimarginano, traumi, affetti che vengono meno e intere comunità distrutte e da ricostruire"