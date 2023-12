"Una piazza a Pertini". C’è già, autogol del Pd

Il parcheggio davanti al liceo artistico Stagi, nella parte più bassa, presto ospiterà una targa intitolata all’indimenticato ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nulla di strano, se non fosse che la decisione era stata deliberata nel 2012 dalla giunta di centrosinistra ma senza alcun seguito. Sarà pertanto il centrodestra ad attuarla, che è poi il motivo per cui martedì in consiglio comunale è stata bocciata la mozione avanzata dal Pd per intitolare una strada o una piazza a Pertini. "Questo episodio – ha detto in aula il sindaco Alberto Giovannetti, che ha chiesto alla minoranza di ritirare il documento – è l’emblema della superficialità della minoranza, che non ha neppure dedicato un minuto a verificare che in città non fossero già presenti spazi dedicati a Pertini. Ma ancora più sconcertante è che l’intitolazione risale al 2012, quando la città era guidata dalla stessa forza politica che oggi ha proposto la mozione. All’epoca non fu dato seguito all’atto amministrativo: lo faremo noi, sanando l’ennesima opera incompiuta del centrosinistra: speriamo partecipino anche coloro che, aspirando al minuto di celebrità generato da una mozione simile a Lucca, alla fine hanno rimediato solo un’altra pessima figura davanti ai cittadini". Il sindaco ha ricordato infine che gli uffici stanno preparando la targa in marmo e che una volta pronta sarà fissata la data per l’inaugurazione".

"Con la mozione – interviene il gruppo consiliare Pd – abbiamo voluto completare quanto iniziato nel 2012. Ci riteniamo comunque soddisfatti del fatto che grazie alla nostra mozione il sindaco ha scoperto che abbiamo già una piazza intitolata al ’presidente degli italiani’. Se rispetta quanto dichiarato, avremo modo di installare una targa o un mezzo busto che oggi manca".