Una parata di stelle al Concorso Pianistico

Tutto pronto per la 13ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Massarosa, che dal 13 al 17 giugno richiamerà decine di talenti del pianoforte da ogni angolo del mondo. Un’edizione che si prospetta di livello assoluto, a partire dalla giuria di altissimo profilo internazionale composta da Fabio Vacchi (presidente), Vovka Ashkenazy, Alvaro Teixiera Lopes, Olivier Gardon, Riccardo Risaliti (direttore artistico della manifestazione e cittadino onorario di Massarosa), Daniel Rivera e Marco Vincenzi.

Invariata la formula che ha caratterizzato da sempre il concorso: tre prove con un repertorio dal Seicento ai nostri giorni e una grande serata finale il 17 giugno al Teatro Vittoria Manzoni con i finalisti e aperta al pubblico. Come sempre, i giovani talenti in gara avranno la possibilità di suonare su un meraviglioso Fazioli e le prove saranno in streaming mondiale grazie allo Studio 2R che quest’anno avrà a Massarosa la voce ufficiale Alessandro Tommasi per commentare tutte le esibizioni fin dalle fasi iniziali. Si rinnova la collaborazione con la Fondazione Pomara Scibetta che oltre a sostenere il primo premio (il secondo è sostenuto da Elettoidea e il terzo dai Lions) ospiterà alcuni protagonisti al Podere Lovolio.

"Siamo davvero soddisfatti di come sta andando l’organizzazione di questa edizione – commenta Antonella Moscardini dell’Associazione Musicale Massarosa –; vorremmo che fosse un’occasione anche per tutta la cittadinanza per stringersi intorno al concorso come un grande momento di cultura". Si rinnova la tradizionale apertura delle case per far suonare i ragazzi sui pianoforti che quest’anno saranno anche nelle strutture ricettive, per trasformare Massarosa nella capitale della musica.

