Una nuvola di coriandoli arancione sui Viali

Sabato il Carnevale di Viareggio si colora di arancione, una nuvola di coriandoli arancioni avvolgerà il lungomare per promuovere una società basata sul rispetto e la non violenza sulle donne. E’ questa l’iniziativa che vede collaborare il Carnevale di Viareggio, la commissione Pari opportunità della Provincia e Assocarta.

Figuranti e pubblico lanceranno in aria, nello stesso momento, milioni di coriandoli di color arancione, creando una nuvola del colore scelto da Un Women quale simbolo di un futuro senza violenza sulle donne.

"Come Commissione Pari opportunità della Provincia – spiega la presidente, Piera Banti – abbiamo ritenuto che il miglior modo per raggiungere un alto numero di persone e veicolare il messaggio di una cultura che escluda la violenza di genere, sia essa fisica o psicologica, fosse proprio legare tale messaggio a manifestazioni ed eventi noti in tutto il mondo, come, appunto, il Carnevale di Viareggio".

Il progetto ha come scopo quello di sensibilizzare adolescenti e adulti, soprattutto maschi, ma anche le famiglie poiché la violenza colpisce tutti i suoi componenti, indistintamente. Si può presentare sotto varie forme: violenza fisica o le altrettanto distruttiva violenza psicologica ed economica. Il progetto si rivolge anche alle donne vittime di violenza per stimolare la comunicazione e dare informazioni sui servizi di assistenza.

"Legare il tema del contrasto alla violenza di genere a un evento come il Carnevale di Viareggio – prosegue Banti – ci permette di evidenziare in maniera chiara l’importanza di educare al rispetto e cambiare i paradigmi di pensiero verso la donna: per questo pensiamo che il target debba essere un pubblico maschile di giovane età. Ma vogliamo anche educare al linguaggio e cambiare le modalità espressive che portano all’utilizzo di un modo di parlare che comporti lo sviluppo di un processo culturale positivo in difesa delle donne maltrattate. Infine, è nostra intenzione informare le donne vittime di violenza sui servizi di assistenza disponibili sul territorio, a partire dalla rete del ‘Codice Rosa’".

Questo progetto è stato abbracciato dalla Fondazione Carnevale di Viareggio e troverà eco anche a Nizza. "Voglio ringraziare di cuore – conclude la presidente della commissione Pari opportunità della Provincia – la Fondazione Carnevale per aver compreso l’importanza di questo progetto che, secondo noi, potrà avere risonanza internazionale, tale sarà l’impatto che avrà. Una sensibilità, quella riscontrata nella Fondazione che abbiamo trovato anche negli sponsor".