Una "nuova" strada per il Quartiere Italia

Le radici dei pini avevano sfondato l’asfalto tra i palazzoni del Quartiere Italia al Terminetto. E oltre a rendere difficile, se non impossibile, il transito dei veicoli; avevano reso impossibile anche il rifacimento della fognatura bianca. Di quei maestosi pini, che per decenni hanno fatto ombra ai residenti di questo spicchio di quartiere, ormai ne sono rimasti in piedi pochi. Al loro posto sono stati piantati diciannove giovani alberi, tra lecci ed aceri, in una nuova aiuola ricavata al margine degli spazi condominiali. E proprio in questi giorni sono arrivati in fase conclusiva i lavori di rifacimento del manto stradale avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale su sollecitazione dei residenti.

Adesso lungo la stradina che taglia il quartiere Italia sono stati ricavati ventiquattro stalli bianchi per le auto, in linea, più uno dedicato alle persone con disabilità all’altezza della rotonda del Largo Risorgimento. Una volta completato l’intervento, e riaperta la strada, si potrà accedere in senso unico, secondo le disposizioni della polizia Municipale, da Largo Risorgimento verso via della Gronda.

E altri cantieri si sono aperti proprio in questi giorni nei quartieri della città. Oltre a quello in via Aurelia Sud, al Varignano, per la nuova rete fognaria e l’acquedotto; il sindaco Giorgio Del Ghingaro dalla sua pagina Facebook comunica che sono partiti anche gli interventi per la realizzazione della nuova fognatura in via della Gronda alla Migliarina.