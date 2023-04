Una nuova palestra alle scuole di Strettoia "La frazione lo merita"

"E’ un dovere civico che Strettoia abbia una palestra di dimensioni idonee". Con queste parole il candidato sindaco Massimiliano Simoni, sostenuto da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta, presenta il suo progetto che punta alla realizzazione di una palestra adatta alle esigenze dei giovani della frazione pietrasantina. Struttura che secondo Simoni si può ottenere ampliando le scuole elementari “Mutti“. "Tra le criticità delle ’Mutti’ – spiega infatti – c’è l’assenza di una palestra. La mancanza di uno spazio per le attività motorie al chiuso è motivo di debolezza di questo importante plesso scolastico e per tutta la comunità della frazione. Prevediamo quindi la sopraelevazione dell’attuale refettorio con l’accorpamento di uno spazio del piano superiore per realizzare così una palestra di dimensioni idonee degna di un plesso autonomo e moderno – conclude –perché è un dovere civico che la scuola ’Mutti’ di Strettoia continui ad avere un’attrazione scolastica".