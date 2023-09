Una notte con le eroine di Puccini Cantano le stelle di oggi e di domani Giannini nei panni del compositore

Martina Serafin, e Afag Abbasova. Bastano questi due nomi, senza nulla togliere alle altre cantanti, per capire che quello di sabato alle 21 al gran teatro del Festival Pucciniano non sarà il "solito" concerto. Metti anche la presenza di Giancarlo Giannini come voce narrante, e la direzione dell’orchestra bulgara di Craiova affidata a Michele Gamba, applauditissimo alla Scala, ed ecco che la serata delle "Eroine Pucciniane" organizzata dal Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, presieduto da Alberto Veronesi, diventa un evento da non perdere. Per di più, l’ingresso è gratuito.

Giannini guiderà il viaggio attraverso le principali vicende della vita di Giacomo Puccini, narrata in prima persona seguendo il testo di Piero Rattalino: una vita intersecata dalle arie di tutte le sue eroine: Anna, Fidelia, Manon Lescaut, Mimí, Musetta, Tosca, Cio Cio San, Minnie, Magda, Lauretta, Giorgetta, Suor Angelica, Turandot, Liù (e tutte le sue opere: Le Villi, Edgar, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Fanciulla del West, La Rondine, Gianni Schicchi, Tabarro, Suor Angelica, Turandot. Tra i soprani della serata Martina Serafin, Afag Abbasova, Clarissa Costanzo, Sara Rossini, Khatia Jikidze.

La scaletta. Da La Bohème: Mimi “Sì, mi chiamano Mimì”, Sara Rossini; Musetta: “Quando m’en vo”, Khatia Jikidze; Mimi: “Donde lieta uscì”, Afag Abbasova. Da Tosca: Tosca, “Vissi d’arte”, Clarissa Costanzo; “Com’è lunga l’attesa”, Claritssa Costanzo. Da Madama Butterfly: Cio Cio San, “Un bel dì vedremo”, -Afag Abbasova; Cio Cio San, “Con onore muore chi non non può serbar vita con onore”, Clarissa Costanzo. Da La Fanciulla del West: Minnie, “Laggiù nel Soledad”, Martina Serafin; Minnie, “Io non son che una povera fanciulla”, Martina Serafin; Minnie, “L’amore è un’altra cosa”, Martina Serafin. Da La Rondine: Magda, “Chi il bel sogno di Doretta, Khatia Jikidze; Magda, “Forse come una rondine”, Khatia Jikidze. Da Gianni Schicchi: Lauretta, “O mio babbino caro”, Sara Rossini. Da Il Tabarro: Giorgetta, “È ben altro il mio sogno”, Clarissa Costanzo. Da Suor Angelica: “Senza mamma”, Clarissa Costanzo. Da Turandot: Turandot, “In questa reggia”, Martina Serafin; Liu, “Tanto amore segreto” e “Tu che di gel sei cinta”, Khatia Jikidze.

Veronesi ringrazia "il direttore Daniele Borniquez della Accademia Lirica del Teatro alla Scala per aver dato la disponibilità di Sara Rossini e Clarissa Costanzo, e il direttore Vincenzo De Vivo della Accademia Lirica di Osimo per aver dato disponibilità di Khatia Jikidze".