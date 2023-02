Una Musa per l’arte Il dibattito all’Acrel

Oggi alle 16.30 la Sala Acrel nell’ambito di Forme d’Arte ospita il forum su “Viareggio, una Musa per l’Arte”. A dare lo spunto per il dibattito è la proiezione del filmato “ Uberto Bonetti, una video biografia” ed il libro fotografico “I Was…2020” nel quale sono ripresi artisti e personaggi della cultura in alcuni scorci di una Viareggio insolita. A guidare l’incontro e il dibattito sono Sara Santucci e Luca Lo Presti coadiuvati dai tanti ospiti invitati all’evento.

Forme d’Arte è anche esposizione artisitica. La mostra è ad ingresso libero e è aperta tutti pomeriggi dalle 16 alle 19 e di dalle 10 alle 12 solo per i fine settimana.