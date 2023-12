"Una mazzata per le famiglie". Bergamini (FI) e l’aumento Irpef

"Un’altra stangata si abbatte sui toscani. Il Pd ha infatti votato l’aumento di 200 milioni di euro dell’addizionale Irpef deciso dal governatore Eugenio Giani, per coprire in parte i 400 milioni di euro di sforamento del bilancio della sanità toscana. Una mazzata che va a colpire i cittadini di reddito superiore ai 28.000 euro e che andrà a pesare per oltre 360 euro sul bilancio annuo delle famiglie toscane". Lo dichiarano le deputate toscane di Forza Italia, Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, a seguito dell’approvazione del bilancio della Regione Toscana.

"In questi anni il Pd e la sinistra hanno accumulato un debito gigantesco in sanità, e ora – osservano – provano a rimediare usando il solito metodo, ovvero aumentare il prelievo fiscale, invece di tagliare le spese clientelari e improduttive. Giani e il Pd hanno provato a dare la colpa al mancato arrivo del payback, ma non c’è nessuna Regione in Italia che, in assenza del payback, abbia alzato l’Irpef".