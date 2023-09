Una lunga odissea in Tribunale. Perse un occhio in un incidente, gli viene negato il risarcimento

Capezzano (Lucca), 14 settembre 2023 – A 74 anni sta vivendo un’autentica odissea giudiziaria Riccardo Montorzi di Capezzano Pianore. Il pensionato perse un occhio in un incidente stradale, ma non è stato risarcito perché il ‘fanalino’ che lo ha colpito è stato perduto. Non è semplice la storia di Riccardo Montorzi, padre e nonno di due splendidi nipotini, rimasto cinque anni fa senza l’occhio destro a seguito di un incidente stradale dove le causalità si intrecciano come in un romanzo: la sentenza del Tribunale di Lucca del 23 luglio scorso gli ha dato torto per mancanza di prove. Il risarcimento chiesto era di quasi 300.000 euro.

Ma quando tutto è cominciato? Riccardo, adesso falegname in pensione, felicemente sposato in quel di Capezzano, il 6 agosto del 2018 stava percorrendo la via Sarzanese a bordo del suo motociclo con il casco semintegrale quando, giunto in zona Baccatoio, improvvisamente viene colpito da un oggetto appuntito proprio sulla visiera del casco che si ‘buca’: Riccardo sente un dolore fittissimo e il suo volto si riempie di sangue. "Dalla mia parte di carreggiata ero solo - racconta Montorzi - mentre in senso opposto giungevano delle auto… Mi hanno soccorso gli addetti di una falegnameria lungo la strada".

Il frammento rosso del fanalino di un mezzo a motore, rimasto in strada, probabilmente era stato urtato di striscio da un’auto o da una moto in transito ed era volato a tutta velocità proprio in direzione del Montorzi spaccandogli perfino gli occhiali da sole e conficcandosi dritto nell’occhio.

Uno dei testimoni consegna il ‘frammento incriminato’ ad un soccorritore della Misericordia che a sua volta lo consegna in pronto soccorso dove poi, preso per un pezzetto di plastica senza alcun valore, viene buttato via. "Inizio la causa civile con il mio avvocato dopo soli dieci giorni - prosegue Montorzi - tra perizie e testimonianze. Io non vengo mai sentito… Chiedo il risarcimento al Fondo Vittime della strada, ma l’assicurazione si oppone e il giudice, emette la sentenza dove respinge la mia domanda". Motivo? Non sono sufficienti le prove per collegare la gravissima lesione ai fatti descritti.

«Allora come ho perso l’occhio? Me lo sono bucato da solo?" Questa oggi, dopo 5 anni, la tragica domanda di Montorzi, che non sa se proporre appello e con quali risorse: becco e bastonato annuncia proteste pacifiche e presenze in trasmissioni televisive.