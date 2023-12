Una luce cupa proiettata in città. Tanti delitti, non sempre risolti

Non sempre in Versilia, il periodo fra Natale e Capodanno è stato sereno e spensierato. Talvolta ha fatto irruzione la cronaca nera con fatti e storie che non solo hanno proiettato una luce cupa sulla città ma hanno gettato nella disperazione famiglie (e i loro amici), costretti a fronteggiare eventi inattesi e laceranti.

23 dicembre 1990. Vento, pioggia, temperatura vicino allo zero. Nel tardo pomeriggio di domenica, nel fosso della Sassaia un pensionato notò qualcosa di strano: un sacco sotto un ponte, che affiorava sopra il pelo dell’acqua. E la stranezza nascondeva “qualcosa” di inquietante: il corpo senza vita di una persona. Gli inquirenti non ebbero difficoltà a riconoscere nella vittima Marco Palma, il giovane del quale da qualche giorno era stata denunciata la scomparsa. Era l’angoscioso periodo della guerra fra bande, per il controllo delle prostituzione e delle bische clandestine, che un anno e mezzo prima era esplosa con un primo attentato all’altezza del vecchio ristorante Derby nella zona del Portone a Marina di Pietrasanta e che aveva già fatto registrare anche le prime vittime. La vigilia di Natale ai genitori del ragazzo trovato morto toccò anche l’ingrato compito del riconoscimento.

22 dicembre 1991 - Era domenica. E sempre nel tardo pomeriggio. In una villetta del quartiere Benelli di Lido di Camaiore, venne scoperto il corpo senza vita di un imprenditore di 69 anni, con la passione per le riprese tv, Aldo Fontanini che in pratica era diventato il secondo lavoro. L’omicida aveva colpito la vittima alla testa, con un pezzo violento, provocando una ferita mortale: la vittima era distesa sul pavimento, con la testa leggermente rialzata, che poggiava su due asciugamani che l’omicida aveva sistemato prima di fuggire. Il colpo di uno sbandato, non di un rapinatore incallito, che cercava - questo emerse nelle indagini dirette dall’allora sostituto procuratore della Repubblica di Lucca, Domenico Manzione - il pezzo mancante di una telecamera rubata pochi giorni prima nella stessa villetta. Telecamere che il ladro-omicida voleva vendere ma senza il pezzo mancante non aveva valore. Furono I carabinieri a risolvere il caso dopo quindici giorni, grazie anche ad alcune dritte della polizia municipale di Camaiore.

30 dicembre 1990 - “Arancia meccanica” a Metato: fu questo, con poca fantasia, ma molta concretezza, il titolo di apertura del giornale, dopo il fattaccio nel piccolo paese collinare di Camaiore. Nel pomeriggio di quel giorno, un giorno da lupi (acqua, vento, fango), alcune persone mai identificate picchiano selvaggiamente due pensionate, Elena e Fernanda Moriconi, all’interno della loro abitazione. I banditi cercavano il tesoretto che le due sorelle custodivano gelosamente in un nascondiglio segreto, ricavato nel doppio fondo di un secchio di legno. Un tesoretto, oltre trenta milioni in contanti e libretti al portatore, che le due pensionate difesero non rivelando niente agli aggressori. Elena subito, Fernanda rimase ferita ma non si riprese più. Nonostante la caccia alle belve umane, carabinieri e polizia non riuscirono a chiudere il cerchio.

31 dicembre 2010 – Nel tardo pomeriggio in un’abitazione del comune di Massarosa, si consuma un femminicidio: il marito Francesco Quinci uccide la moglie Raimonda Zefi (“è caduta dalle scale” fa il suo maldestro tentativo di difesa), facendo poi sparire il corpo e denunciando la scomparsa. Una coppia, con due figli, in crisi. Fu proprio il Capodanno a moltiplicare le tensioni fra i due. Il cadavere della giovane mamma – dopo la confessione dell’omicida – venne ritrovato in una scarpata del Colle degli Scopeti, nel comune di Stazzema.

G.L.