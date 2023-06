Una libreria ’libera’ installata a S. Anna

A Sant’Anna è stata inaugurata la “Piccola libreria Libera”. Una casina in legno, colorata di blu e celeste, i colori del logo del Parco nazionale della pace, collocata all’ingresso della piazza della chiesa. È un piccolo contenitore che può ospitare alcuni libri (ne è già fornita di una decina) che i lettori potranno prendere in prestito liberamente e in autonomia lasciarne uno proprio per dare la possibilità. Il progetto è nato dalla collaborazione con la cantastorie Roberta Nacci con l’assessorato alla cultura. La prima “Piccola libreria libera” è stata realizzata a Volegno dai residenti nel borgo.