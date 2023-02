"Una festa a misura di famiglia" Contrade, sì alla gara dei tordelli

Il Carnevale pietrasantino è entrato nel vivo dell’edizione 2023 grazie al primo corso mascherato di due giorni fa, ma già si pensa al 2024 e alla volontà di ripristinare la gara tra le contrade anche per i tordelli più buoni. A cullare questo obiettivo è l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci, il quale nel frattempo si gode il buon esito del primo corso, per l’occasione aperto da Miss Carnevale Frederica Navari (Il Tiglio-La Beca) insieme a Sprocco e Scalpellina interpretati da Federico Mannu e Alice Bresciani (nella foto).

"Domenica c’erano tante preoccupazioni, anche da parte nostra, per questa ripartenza – racconta – dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Non era facile rimettere in moto una macchina così articolata come il Carnevale. Siamo molto contenti, soprattutto perché abbiamo ritrovato in piazza e lungo il circuito tantissimi bambini insieme ai genitori, un’immagine che ci ha restituito l’essenza più vera del nostro Carnevale: la famiglia". Da Cosci un ringraziamento ai contradaioli, agli uffici comunali, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e alle associazioni di protezione civile per aver garantito un bellissimo spettacolo in piena sicurezza. Con un pensiero, dicevamo, al Carnevale 2024. "Quest’anno non siamo riusciti a riproporre la ’disfida del tordello’ – conclude – ma mi piacerebbe riparlarne presto con le contrade per poterci già organizzare una volta concluse le manifestazioni".