Una festa a metà "Dopo la pandemia l’occupazione è al palo A parte nel turismo"

di Alice Gugliantini

Primo maggio, festa dei lavoratori. Domanda o affermazione? "È un giorno di festa per i lavoratori in cui si rimettono al centro i temi del lavoro: la sicurezza, la dignità della persona, i diritti. Gli stessi enunciati anche in Costituzione, di cui ricorrono quest’anno 75 anni", risponde Massimo Bani, segretario generale Cisl Toscana Nord. È il sindacalista a tracciare un quadro della situazione lavorativa in Versilia nei suoi diversi comparti e da vari punti di vista.

Bani, qual è la situazione del lavoro in Versilia?

"Dopo il Covid non c’è stata una ripresa adeguata, solo il turismo ha avuto dei segnali positivi ma solamente con contratti stagionali. Negli altri settori non si può parlare di questo. Il settore lapideo, quello metalmeccanico e la nautica sono in una situazione stazionaria: non ci sono state grandi assunzioni. Sul lapideo in particolare non ci sono stati né investimenti, né è stata fatta chiarezza su aspetti di carattere normativo sull’estrazione. Discorso diverso per l’edilizia che ha sfruttato il 110 per cento, che però ha portato anche a una speculazione insieme all’inflazione. Questa e la pandemia hanno diminuito il potere d’acquisto dei lavoratori. C’è bisogno di abbattere il cuneo fiscale per lavoratori e imprese e recuperare i soldi con la tassazione sulla finanza e gli extraprofitti".

E sui contratti?

"I contratti a termine sono aumentati rispetto al passato anche perché vengono utilizzati come periodo di prova allungato. Ma non è detto che poi dopo il lavoratore venga assunto a tempo indeterminato".

L’occupazione in base al genere?

"I dati del pre Covid ci parlano di un 60% maschile e un 40% femminile. Poco è cambiato rispetto al passato. Il punto è che non ci sono strutture di assistenza che diano la capacità alle donne di avere gli stessi diritti, penso agli asili nido. Dal punto di vista contrattuale questo è già stato superato da tempo".

E i giovani?

"È un problema atavico. Bisogna mettere mano ai processi di domanda e offerta e formazione. I giovani hanno difficoltà a trovare lavoro, ma c’è bisogno di formazione e indirizzo. Ci sono delle tipologie contrattuali atipiche che sono l’unico sfogatoio che il giovane ha. Ci sono state delle risorse dalla Regione, su Lucca è stato fatto un patto tra le parti sociali e le istituzioni, insieme all’ufficio del lavoro: bisogna vedere i risultati".

Un altro punto, la sicurezza sul lavoro.

"Ancora si continua a morire. Ma le normative ci sono, basterebbe rispettarle. Soprattutto servirebbe una diversificazione sull’età pensionabile: in alcuni comparti si va troppo tardi e questo non aiuta".

Il Reddito di cittadinanza è stata profondamente modificato dal governo in carica. Tanti imprenditori si lamentavano di non trovare lavoratori a causa di questo.

"Se fossero stati fatti dei contratti adeguati non credo che avrebbero avuto tutta questa difficoltà. È stato sbagliato toglierlo, così come è stato sbagliato non legarlo a formazione e indirizzo al posto di lavoro. Solo assistenza. Viene dato il pesce, ma non viene insegnato a pescare. Lo stesso discorso vale per gli aiuti sulle bollette, dovrebbero servire anche per innovare col fotovoltaico. Anche il salario minimo in realtà non serve, se si si applicano i contratti in realtà non serve. Quanto previsto dal contratto è più alto del salario minimo".

Quali prospettive per la stagione balneare?

"Promette bene, i termini sono positivi. Però rimane sempre l’elusione dei contratti che non aiuta il mondo del lavoro. Quindi ripercussioni dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista contributivo. Quando non si rispetta il contratto, si parla di sfruttamento. Ma in generale c’è più un’elusione che un’evasione del contratto. Molte sono furbate per risparmiare sul lavoro e sulle persone. Ma anche nella nautica ci sono appalti e subappalti, bisognerebbe che questi ultimi rispettassero i contratti di settore".