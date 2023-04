Una domenica bestiale Speranze, paure e aspettative La città sogna a occhi aperti

Quella di oggi non è una giornata come le altre per Viareggio, ed in particolare per quei viareggini ‘veraci e passionali’ che potranno dedicare l’intera giornata a due ‘amori’. Eh sì perché nel loro cuore ci sarà sempre un po’ di spazio per il Carnevale e per il Viareggio Calcio. Alle 15 la grande cerimonia di premiazione, in Cittadella, del Carnevale appena andato in archivio; un’ora dopo – quindi non abbastanza ad esempio per permettere a Daniele Maffei speaker sia del Carnevale che del Viareggio Calcio di essere presente ad entrambe le manifestazioni –, praticamente ad un tiro di schioppo, i 90 minuti che, scongiuri a parte, regaleranno all’undici bianconero il secondo campionato consecutivo con annessa promozione.

E un legame fortissimo fra Carnevale e calcio lo coltiva sicuramente Luigi Becagli, titolare dell’Hotel Bella Riviera. "Ammetto di nutrire un pochino di apprensione - ammette -, ma senza esagerare troppo. Il Viareggio ha dimostrato ampiamente in tutta la stagione di essere la squadra più forte". Da sempre vicinissimo alle peripezie bianconere, Becagli guarda già al futuro. "Abbiamo una società solida e lungimirante che sta facendo un ottimo lavoro senza voli pindarici. Anche il prossimo inizio dei lavori allo stadio fanno ben sperare. Voglio essere ottimista sul futuro".

Anche Alessandro Vannucci è uno storico supporter bianconero. "Seguo la squadra dal 1974 - premette -. Abbiamo il destino nelle nostre mani e sono sereno perché siamo i più forti". Anche con Vannucci il pensiero corre al prossimo futuro. "È inutile ripetere che meritiamo altre categorie - va avanti - . Il nuovo corso mi dà garanzie, anche se mi rendo conto che per sognare un ritorno fra i professionisti ci vorrebbe un maggior coinvolgimento da parte della città, come presenze allo stadio, ed anche come investimenti. Già il prossimo anno ci troveremo a partecipare ad un campionato più difficile, ma siamo il Viareggio e dobbiamo vincere". La riflessione corre anche allo stadio. "Purtroppo il treno è ormai passato - va avanti - e quindi accontentiamoci. Il nuovo stadio non sarà concettualmente moderno e ci sarà da vedere come gestirlo, ma almeno ci darà una casa degna della nostra storia".

Beniamino Bertelli si è visto tutte le partite in stagione. "Soffrirò come sempre - assicura -, ma sono certo che i ragazzi non ci deluderanno perché sono i primi tifosi della squadra e mi sembra lo abbiano dimostrato durante tutto il campionato. Mi sembra che il Marco Polo Sportng Center stia attuando una politica lungimirante per il rilancio del calcio e per Viareggio tutta, se si considera l’offerta sportiva che offre". Fabrizio Bendinelli è rientrato appositamente in città, dato che lavora all’estero. "Anche se il livello del campionato non era altissimo - argomenta - la squadra si è calata bene nella realtà. Onore anche alla società che ha avuto il merito di far risorgere la passione puntando sul senso di appartenenza dei giocatori e ciò è molto importante". Bendinelli guarda al futuro. "Adesso è arrivato il momento di programmare con efficacia - dice -. Di pensare a ciò che vogliamo del Viareggio entro cinque anni. C’è un centro sportivo ed un settore giovanile importante alle spalle, ma non basta. Spero che la società si presenti meglio alla città e che ci faccia capire che progetti ha anche in ottica di una eventuale gestione dello stadio".

Stefano Biosa sarà, come sempre, presente: "Onore alla squadra, che ha comandato il campionato con merito, all’allenatore, che ha guidato il gruppo, e alla società che si sta strutturando. Certo attendiamo di conoscere bene chi è dentro la società stessa e speriamo in nuovi innesti perché anche la prossima sarà una stagione da vincere e non di passaggio". Sullo stadio? "Già giocare al Ferracci di Torre del Lago sarebbe un passo in avanti in attesa di tornare a casa. La gestione del nuovo stadio sarà poi un punto focale. Mi auguro una partnership fra Comune e Viareggio Calcio".

Sergio Iacopetti