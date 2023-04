"Una città senza teatro è senz’anima" Appello di Santini per il Politeama

"A Viareggio abbiamo tutto, non possiamo negarlo, aspettiamo lo stadio e la piscina, ma non possiamo dire che non si possa fare sport a Viareggio. A Viareggio la cultura e l’arte abbondano, abbiamo dei musei stupendi, ma manca il Teatro. Troppo poco il grazioso Teatro Jenco: a Viareggio abbiamo voglia di Politeama". È quanto sostiene il capogruppo in consiglio comunale della lega Alessandro Santini che lancia un appello a "tutta Viareggio" in cui invita a firmare "l’importante petizione – nata dal cuore di chi il Politeama lo ha vissuto, lo ama ancora e lo sogna – raccolte dagli Amici di Bobo Pasquinucci". "Servono le firme di tutti – conclude Santini – anche perché senza un teatro, una città è senza cuore".