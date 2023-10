Una campana a S.Rita. In ricordo di Antonella

VIAREGGIO

Il 20 ottobre Antonella Meccariello avrebbe compiuto 51 anni. La giovane donna di Viareggio scomparsa prematuramente è in odore di beatificazione per tutte le opere a favore dei più deboli e bisognosi che ha fatto in vita. In occasione della data del compleanno la famiglia Meccariello ha donato una campana alla chiesa di Santa Rita.

Nella campana compare la scritta "La sua fede come il suono festoso di questa campana che ci conduce a Dio". Un bel gesto sottolineato anche dal gruppo di preghiera intitolato ad Antonella che la ricorderà in questi giorni. La campana è già installata e ha suonato a festa in questi giorni perché la Chiesa di Santa Rita ha ospitato la Madonna Pellegrina di Fatima. La figura di Antonella Meccariello verrà ricordata alla Certosa di Lucca e in città nella chiesa di Santa Rita. Intanto è già pronto lo statuto dell’Associazione che sarà costituita nel nome di Antonella. Contestualmente si lavora alla costituzione della Fondazione che sarà effettuata davanti a un notaio.