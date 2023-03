Una barca è per sempre Con il tour dei comandanti si è alzato il sipario di Yare

VIAREGGIO

Con il tour nei cantieri del distretto nautico compreso tra Livorno e La Spezia si è aperta ieri la tredicesima edizione di YARE (Yachting Aftersales and Refit Experience), appuntamento internazionale della yachting industry – in programma fino domani – organizzato da Navigo tra i principali centri servizi in Europa per l’innovazione e lo sviluppo della nautica.

Questa mattina è in programma il The Superyacht Forum Live (Captains Edition) – organizzato dal media partner internazionale The Superyacht Group aperta dall’intervento di Vincenzo Poerio, presidente di YARE. Mentre domani ci sarà spazio agli workshop tenuti da esperti del settore. Quattro i focus su cui si concentrano gli incontri: Crew (equipaggi: motivazione, leadership e benessere) con la supervisione di PYA Professional Yachting Association, Operation (progetti refit, pianificazione e manutenzione), Technical (propulsioni e verniciatura), Sustainability con la partecipazione di Water Revolution Foundation e la presentazione del suo progetto YETI (Yacht Environmental Transparency Index) dedicato allo sforzo di ridurre la domanda di energia, efficientare i sistemi e stimolare la riduzione dell’impatto ambientale nel

settore superyacht.

Due le sessioni (oggi e domani) degli incontri business, B2C Meet the Captain dove le imprese dei servizi del settore refit e aftersales si incontrano faccia a faccia con i comandanti grazie ad appuntamenti prefissati. Le operazioni di matchmaking sono concluse e i risultati sono ottimi. Ogni partecipante potrà vedere i propri impegni sulla app Yare dedicata. Gli appuntamenti totali sono già oltre 1.400 con agende da 10 a 20 appuntamenti. Grazie al sostegno della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e del supporto operativo della sua partecipata Lucca Promos, YARE è un’occasione per la promozione dei territori, in particolare delle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. In sinergia con SEATECCOMPOTEC, salone dedicato alla tecnologia, alla componentistica e al design nel settore nautico, all’interno della yachting week “diffusa” con vari appuntamenti legati dal filo conduttore dell’industria italiana della nautica, questa sera poi è previsto il Gala Dinner YareSeatec con ospiti e autorità nella suggestiva sede di Franchi Umberto Marmi, azienda leader nel distretto del marmo di Carrara.

YARE è sponsorizzato da Lürssen, Tecnopool Confindustria Nautica, Jotun, RINA e da un nutrito gruppo di imprese internazionali. Sponsor tecnici: Marinepool, BLC, Bluewater, VSS, Franchi Umberto Marmi. Gode del sostegno della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e del supporto operativo della sua partecipata Lucca Promos.