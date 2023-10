Una badante per anziano

BADANTE

Privato a Seravezza cerca (anche convivente) per anziano non autosufficiente. Preparazione pasti, pulizia della casa e di aiutare nella somministrazione dei farmaci e nell’igiene. Capacità di gestire persona diabetica (controllo stick, iniezioni di insulina). Da subito come convivente o con orario flessibile. Per candidarsi 3496339977