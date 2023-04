Un weekend nel segno del gusto Al Principino c’è Food Expo Versilia

VIAREGGIO

Da domani a lunedì al principino (ogni giorno dalle 10 alle 20) si terrà il Food Expo Versilia,manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali, promossa e organizzata dal Comune di Viareggio e da Slow Food Versilia con il sostegno di iCARE (main sponsor). Una vetrina importante a ingresso gratuito per conoscere i prodotti a chilometro zero. Alessandro Rovai e il suo team ha scelto proprio il Food Expo per presentare al grande pubblico la sua nuova azienda e la linea di prodotti che ha creato celebrando così in maniera ufficiale il suo ritorno sul mercato dopo la vendita dell’azienda che aveva fatto conoscere i suoi biscotti in tutta Italia. "Creare delle eccellenze alimentari partendo da semplici ricette della tradizione, ma riviste in chiave moderna è sempre stata la mia passione – afferma Alessandro Rovai – questo progetto mi affascina e coinvolge molto".

Oggi la ditta Rovai più buono che mai forte della lunga storia, (il primo panificio aprì nel 1954 a Pietrasanta) dell’esperienza che affonda le radici nell’amore per la tradizione, l’attenzione alle materie prime, nelle ricette semplici e genuine, unisce l’innovazione e l’attenzione alle esigenze nutrizionali e salutistiche del consumatore contemporaneo dando vita a nuovi prodotti all’insegna della semplicità, del gusto, del benessere con un occhio di riguardo alla sostenibilità. "L’idea – conclude Gabriele Bertozzi – è di sviluppare qualcosa di diverso per i consumatori e non presente sul mercato, prodotti dalla lista ingredienti corta, semplici, ma buoni, come conferma il logo Rovai Più buono che mai".