Un weekend di cultura e coltura. Tre giorni dedicati agli agrumi. Incontri, pranzi e concorso

Tra i momenti più attesi ci sarà il racconto di uno dei capitoli più affascinanti della storia di Pietrasanta, quando Cosimo III de’ Medici ne fece un autentico vivaio, con particolare riferimento al “limone cedrato”, per realizzare il primo orto botanico di Pisa. Aneddoti d’altri tempi che renderanno ancora più speciale la seconda edizione de “L’Agrumeta“, evento di coltura e cultura dedicato agli agrumi e alle coltivazioni antiche e contemporanee in agenda da venerdì 5 (apertura alle 17) a domenica nel chiostro di Sant’Agostino. La tre-giorni è stata organizzata dal “Garden club Verzieri Toscani“ d’intesa con il Comune.

"Sarà l’occasione – sottolinea il sindaco Alberto Giovannetti – per riscoprire questo tratto storico così particolare di Pietrasanta e, in generale, l’arte del coltivare gli agrumi, per farne un elemento di valore anche a livello ornamentale. La stagione dei grandi eventi a Pietrasanta è ufficialmente iniziata". L’edizione di quest’anno darà continuità al debutto del 2021, come spiega Maria Adriana Giusti, presidente del “Garden club Verzieri Toscani“, che ieri in municipio ha presentato l’evento insieme a Elizabeth Riani e l’ex assessore Italo Viti, membri dell’associazione. "Coinvolgeremo in modo più ampio la città. Oltre all’esposizione botanica e agli allestimenti all’interno del chiostro dalle 9 alle 19 – dice Giusti – avremo la partecipazione di diversi ristoranti con menù ’agrumati’, vetrine dei negozi adornate a tema e la possibilità di visitare i giardini Masini Luccetti e palazzo Luisi. Tra gli ospiti ci saranno Antonio Maisto, storico vivaista della Reggia di Caserta, l’allestitore dell’orto botanico di Palermo, giornalisti paesaggisti ed esponenti della comunità medica". E poi worshop sulle tecniche di cura delle piante, incontri, conversazioni su libri a tema e il “pranzo agrumato” nei ristoranti che hanno aderito.