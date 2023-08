Un Trentennale di Solidarietà, Abc-bambini cerebrolesi di Forte dei Marmi

Nell’ambito del trentennale, l’associazione Abc-bambini cerebrolesi di Forte dei Marmi lancia due iniziative di aggregazione per raccogliere fondi e sostenere progetti di inclusione e autonomia. Oggi dalle 20 si terrà la cena “Stasera ci penso io!“ nello spazio sagra della contrada Il Ponte in Vaiana che metterà a disposizione le proprie cucine. Menù a 25 euro con intrattenimento musicale di Angelo Polacci e Caterina Ferri e la lotteria. Per prenotare: 334.9612200 o 3398134173 (solo whatsapp). Ma non è tutto: infatti domani alle 21,30 è previsto invece il grande burraco di beneficenza a Villa Bertelli dove sono in ballo premi da mille e una notte grazie ad una vera mobilitazione di sponsor a sostegno di Abc: si vinceranno da soggiorni in stabilimenti vip a gioielli super lusso fino a capi di importanti brand, accessori moda, trattamenti estetici, bottiglie pregiate e cene in ristoranti di grido. Una sfida di fortuna e tecnica che lo scorso anno ha calamitato tantissmi partecipanti con personaggi come Nek, Mara Maionchi e Daniela Santanchè che si sono letteralmente ’messi in gioco’ in un appuntamento che coniuga divertimento e mondanità. Tra l’altro prima del danese saranno offerti dolci e caffè per tutti. Per info: 338.9885719.