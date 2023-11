Un tentato furto da record. Quaranta minuti di scasso

Quaranta minuti. Tanto quell’uomo è rimasto in via Battisti ad armeggiare con il pedale di una bicicletta in una mano e un cavalletto nell’altra, tentando di forzare la porta d’ingresso della gelateria “La Piazzetta“. Era l’alba. E barcollando, evidentemente alterato, ha insistito, insistito e insistito ancora (per quaranta minuti, come testimoniano le registrazioni delle videocamere della gelateria) per "guadagnarsi" l’ingresso e qualche spicciolo dal fondo cassa.

Non ci è riuscito, perché dal bar vicino, in apertura per le colazioni dei più mattinieri, qualcuno ha avvisato il centralino dei Carabinieri e quell’uomo è stato colto in flagranza, mentre stava tentando quello scasso infinito, e quindi è stato accompagnato dai militari in caserma.

"A me sono rimasti 2mila euro di danni. E lui il pomeriggio era di nuovo in giro per il centro...". Non maschera la sua frustrazione Massimiliano Nesi, titolare della gelateria che si è inventata il gusto “Burlamacco“ e l’ha fatto conoscere in tutta Italia. "E guardi – dice – che non è solo la mia. La città vive un grave problema di sicurezza, che nella zona del mercato diventa ancora più intollerabile perché appesantita dal senso di abbandono assoluto che vive ormai piazza Cavour, Però ne dobbiamo parlare, dobbiamo denunciare per sperare che cambi qualcosa".

Piccoli episodi di microcriminalità si intrecciano costantemente e alla fine pesano come un macigno sulla serenità. Abbiamo raccontato ieri del bandito solitario che ha compiuto due furti ai danni di due locali della Passeggiata, e oggi ci aggiungiamo anche il carico dei danni alle auto in sosta in piazza Mazzini dove qualcuno, all’alba, ha infilato una serie di spaccate. Lasciando un tappeto di vetri e di “buongiorno“ infranti sull’asfalto.

"A turno capita a tutti di subire un furto o una spaccata, è inevitabile – prosegue Nesi –. Siamo completamente in balia degli eventi. Quasi rassegnati. Provi a fare un giro per il mercato dopo le 21.30, non troverà nessuno", anche chi scende per fare una passeggiata col il cane fa il giro largo evitando i loggiati dove circola, invece, droga e disperazione. "É un situazione triste, che in qualche modo dovrà pure essere affrontata. So che il problema della sicurezza, e di un sistema che non tutela, non riguarda direttamente l’amministrazione comunale. Ma se fossi il sindaco di questa città – conclude Nesi – mi incatenerei al Municipio per cercare di dare voce ai cittadini".