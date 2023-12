Un sostegno nei compiti. Per ragazzi in difficoltà

Insieme... è meglio, per studiare, svolgere i compiti con l’ausilio di educatori professionali e partecipare ad attività formative e ricreative. L’amministrazione comunale ha riattivato un progetto rivolto a minori e giovani in situazioni di fragilità e a rischio povertà, compresa quella educativa o di esclusione sociale. L’inaugurazione del progetto è avvenuta nella sala lettura in via don Minzoni a Querceta, alla presenza dell’assessore al sociale Stefano Pellegrini, della funzionaria responsabile del settore servizi sociali Samanta Gabrielli, del gruppo assistenti sociali del Comune, della tutor della cooperativa Compass Bruna Monticelli e degli educatori. Si tratta di una iniziativa rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni ai quali viene garantito settimanalmente un supporto in termini di socializzazione e di ausilio nello svolgimento dei compiti scolastici. I giovanissimi destinatari dell’iniziativa sono individuati dagli specialisti che, a vario titolo, operano sul territorio a contatto con famiglie in difficoltà, come assistenti sociali e insegnanti.Le attività , oltre che nello svolgimento di compiti, comprendono laboratori