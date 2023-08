"Un silenzio assordante" al Fanatiko

Un silenzio assordante. è quello che andrà in scena questa sera al Fanatiko. Dopo lo stop alla musica dal vivo imposto al locale a seguito dell’esposto fatto da alcuni residenti e turisti alla Procura della Repubblica e alla Prefettura e dopo le contro-misurazioni il titolare, Andrea Pierini, ha deciso di mettere in atto una protesta senza decibel. Stasera Paul Moss incrocerà le braccia sul palco montato regolarmente e su cui gli strumenti resteranno rigorosamente silenziati. Intanto la raccolta firme lanciata dal Fanatiko ha già incassato circa 1500 firme online a cui si aggiungono le altre centinaia cartacee. Una vicenda che anima le discussioni degli ultimi giorni non solo in Passeggiata.