Un regolamento di conti?. Minore aggredito in strada

Ha avuto tutta l’aria di un regolamento di conti l’aggressione del primo pomeriggio di ieri attorno alle 14,30 da parte di un gruppo di ragazzini (quasi tutti minorenni) ai danni di un quindicenne straniero. Il motivo dell’aggressione? Probabilmente il quindicenne, assieme ad alcuni suoi amici poco prima aveva compiuto un furtarello ai danni della persona sbagliata. Qualcuno l’ha riconosciuto in strada ed è partito un lungo inseguimento che si è concluso sul cavalcavia lato Torre Matilde. Il ragazzino era fuggito a una prima aggressione in piazza Sant’Antonio ed è fuggito verso il cavalcavia. Dietro di lui il gruppo degli inseguitori (italiani e stranieri) è via via aumentato. Sul cavalcavia il quindicenne inseguito ha provato a trovare rifugio all’interno di un’auto. Ma non è servito a nulla. Gli inseguitori hanno circondato l’auto, hanno cominciato a sbattere i caschi violentemente sul tetto e sul cofano dell’auto. Poi hanno aperto la portiera e hanno preso a pugni il quindicenne visibilmente spaventato e sotto choc. In suo soccorso – ignari ovviamente di tutto il precedente – sono accorsi alcuni passanti che hanno evitato che la situazione degenerasse. La banda degli aggressori è poi fuggita via quando in lontananza si sono sentite le prime sirene dei carabinieri. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza, dove sono state portate le prime cure al ragazzino (codice verde), preso poi in consegna dai carabinieri per gli accertamenti di rito.

Il parapiglia ha lasciato sbigottiti automobilisti, passanti e residenti della zona. Il traffico sul cavalcavia in entrata e in uscita dalla città, ha subito forti rallentamenti. In attesa infatti che i soccorritori completassero il loro intervento, gli agenti della polizia municipale hanno istituito il senso unico alternato.

red.viar