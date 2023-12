Un regalo per la vita e per i dipendenti Asl. Il gesto di D’Oronzo Salvatore D'oronzo ringrazia il personale del centro trasfusionale dell'ospedale "Versilia" con un pacco natalizio, per il terzo anno consecutivo. Un gesto di gratitudine per gli operatori che offrono consulenze e interazioni con altre strutture. Donare sangue o plasma è un gesto semplice che salva vite.