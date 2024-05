Un punto infermieristico sul Vialone. Grazie all’investimento dei balneari

C’era un volta il punto di primo soccorso in Darsena, "Era una baracchina sul Vialone a cui, una vita fa, anche a me capitò di rivolgermi per farmi suturare una ferita" ricorda Cristiano Pezzini, oggi alla guida del Consorzio dei balneari della Marina di Levante.

Quel presidio sanitario estivo rappresentava un punto di riferimento per le migliaia di bagnanti che frequentavano (e frequentano ancora) gli stabilimenti di là dal molo. Per ogni piccolo inconveniente balneare: dalla puntura di una raganella all’incontro con una medusa. Ma lo era anche per il quartiere, che poteva beneficiarne; e per il Pronto Soccorso, sollevato in parte dal carico di lavoro che d’estate duplica insieme alla popolazione. Poi, una ventina d’anni fa, il servizio venne soppresso. E come tanti “C’era una volta...“. Ma quest’estate ci sarà ancora.

Il Consorzio dei balneari della Marina di Levante infatti, quest’inverno, si è rivolto alla Croce di Viareggio per studiare un progetto che potesse riportare sul Vialone quel baluardo di sicurezza e di assistenza. "Quando Pezzini ha bussato alla porta delle nostra sede – spiega la presidente dell’associazione di via Garibaldi, Carla Vivoli – abbiamo accolto questa richiesta con grande piacere, ed è iniziata una bella collaborazione. Nella convinzione comune che un territorio sicuro e protetto sia un valore per tutti"

E così grazie al supporto dell’agenzia di consulenza Exelen, che ha deciso di sostenere anche economicamente l’iniziativa dei balneari di Levante, quest’estate, in via sperimentale, nella sede al mare della Croce Verde sarà garantito un punto infermieristico aperto a luglio e agosto, ogni sabato e domenica, dalle 9 alle 19, e anche per l’intera giornata di Ferragosto. Collaborano al servizio anche due medici in pensione, che saranno impegnati con gli infermieri nei turni giornalieri.

"Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso, che speriamo di poter ampliare negli anni e di trasformare in un vero e proprio punto medico" dice Pezzini, a cui le notizie sulle aste delle concessioni balneari che rimbalzano furiosamente in questi mesi non sembrano incrinare l’entusiasmo. "Mentre i territori si impoveriscono di servizi, talvolta anche essenziali, credo che fare impresa, oggi più che mai – conclude il presidente dei balneari –, voglia dire anche investire nel benessere. E dunque nella sicurezza dei cittadini, nella sostenibilità, e nell’educazione delle nuove generazioni. Per questo abbiamo rinnovato e ampliato anche i progetti didattici con il comprensivo Jenco per la scuola in spiaggia, la collaborazione con Avis, il servizio di navetta per i clienti, e adottato tutte le pratiche per ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente".

Martina Del Chicca