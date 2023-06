"Un presidio di cultura" Stiava, riapre la biblioteca La gestirà ’Cassiopea’

Apre e torna a essere regolarmente fruibile la biblioteca di Stiava. "Un altro importante risultato per l’amministrazione Barsotti – si legge in una nota del Comune – che aveva proprio la ripresa di questo servizio come uno degli obiettivi principali dell’agenda culturale. Il servizio è stato affidato alla cooperativa Cassiopea per un anno".

"Sono davvero soddisfatto, una realtà importante che torna a vivere – commenta il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato –; la biblioteca è un presidio per Villa Gori e per il rilancio dell’intera comunità di Stiava. Come tanti altri servizi era stata soppressa da scelte sbagliate del passato e adesso con orgoglio la restituiamo ai cittadini di Massarosa". La prossima settimana sarà utilizzata per sistemare il materiale, un appello ad approfittarne per restituire i libri rimasti ai lettori, e iniziare a catalogare i nuovi volumi per poter ripartire dopo un riassetto generale. Le ultime due settimane di giugno l’apertura sarà al sabato mattina proprio per ultimare queste operazioni e da luglio tutte le mattine 9-13 e 10-13 il sabato, da settembre lunedì-venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 10 alle 13. "Una bella notizia per tutti i lettori – commenta la sindaca Simona Barsotti –; il nostro Comune è sede di un importante Premio Letterario a livello nazionale e la cultura rappresenta un fattore importante anche per la crescita dei singoli e della collettività".

Proprio per questo la cooperativa garantisce oltre alla attività di biblioteca anche altri servizi aggiuntivi come un rapporto di rete con il territorio, con le scuole da settembre, e la catalogazione di oltre 2000 nuovi libi.

RedViar