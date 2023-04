"Un pomodoro per te" Raccolti 500mila euro per la ricerca oncologica

Grazie al prezioso supporto di più di 1.700 volontari coinvolti "Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®", l’evento con cui Fondazione Umberto Veronesi è approdata in numerose piazze (anche a Viareggio e Pietrasanta) sabato e domenica scorsi, conferma il suo importante sostegno alla ricerca scientifica contro i tumori pediatrici raccogliendo oltre 500mila euro, contribuendo così al finanziamento della piattaforma “PALM” (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), un progetto di ricerca e sviluppo di terapie innovative per i bambini malati di leucemia mieloide acuta. Un progetto internazionale finanziato da Fondazione Umberto Veronesi che avrà la durata di 5 anni e che coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù come Centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come centri di supporto.

La manifestazione è stata possibile grazie al fondamentale contributo dell’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (ANICAV) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA) che anche quest’anno hanno sposato e sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo.