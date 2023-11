Un pomeriggio con il tè al Palace. Aiuti alla Fondazione Veronesi

Domani dalle 16 alle 20, il Palace Hotel propone l’ormai classico pomeriggio dedicato al tè all’inglese in collaborazione con la Delegazione di Viareggio di Fondazione Veronesi. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di apprezzare la musica del pianista Adriano Barghetti. Una parte del ricavato delle degustazioni sarà devoluto a Fondazione Veronesi, per sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza sui tumori. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire. La Delegazione di Viareggio è guidata da Marina Gridell ed è composta da: Carla Dini, Angela Lunardini, Susanna Fontana, Gianna Genovesi, Gabriella Marzaduri, Lucia Minutini, Milena Modigliani, Manola Neri, Giovanna Pieroni, Roberta Ranucci, Alessandra Zaltieri. I fondi raccolti in occasione dell’iniziativa che si svolgerà presso il Palace contribuiranno a finanziare il progetto di un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.