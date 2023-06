Un polo d’eccellenza Piscina, aggiudicati i lavori Cantieri al via in autunno

Il progetto di ristrutturazione della Piscina Comunale di Massarosa finalizzato all’accessibilità, all’inclusione sociale e allo sviluppo delle attività del nuoto paraolimpico entra nel vivo con l’aggiudicazione della gara d’appalto. I cantieri apriranno in autunno. "Il più grande intervento di sempre sul territorio con zero costi per i cittadini, almeno a livello sportivo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –, grazie al lavoro che ha permesso di coinvolgere la Finp che ha capito l’importanza e la valenza del progetto. Massarosa sarà un polo regionale e nazionale del nuoto parolimpico. Un ringraziamento a Franco Bonciani di Aquatica, che ci ha affiancato nel lavoro".

La ditta vincitrice ha già proposto delle migliorie in termini di accessibilità: dai marciapiedi esterni, alle rampe di accesso, dai percorsi tattili all’interno, ad alcune dotazioni per facilitare l’utilizzo sia dell’area vasca che degli spogliatoi. A questo si aggiunge l’ampliamento degli spazi, la creazione di un ‘percorso salute’ (una palestra all’aperto per avvicinare le persone ipovedenti all’attività sportiva), la messa in opera all’interno dello spazio retrostante, dedicato al solarium, di una piscina esterna. Infine l’intervento prevede l’efficientamento energetico, infissi, impiantistica elettrica e idraulica. Il progetto è finanziato con 3,8 milioni dal Pnrr. "In Toscana – commenta il vicesindaco Damasco Rosi – solo due Comuni hanno avuto accesso a questo tipo di risorse, riuscendo a superare le stringenti condizioni previste dal bando".