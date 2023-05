Un Parco da vivere e non un club

Tommaso

Strambi

E non è la prima volta che il Parco diventa terreno di sfida. Soprattutto dentro alle diverse anime del Pd, ma soprattutto rischia di riaccendere polemiche feroci e mai sopite tra l’ala ‘dura e pura’ dell’ambientalismo tout court e coloro che invece pensano che l’ambiente sia sì una risorsa ma se lo si rende fruibile a tutti rispettandolo. L’ex presidente Fabrizio Manfredi nel 2016 attaccò a testa bassa il Pd e i suoi colonnelli toscani quando lo silurano preferendoli Giovanni Maffei Cardellini, perché pagò anche il suo dinamismo: la scelta di aprire San Rossore agli scout dell’Agesci non è mai piaciuta al club degli intellettuali verdi che vedevano in quella scelta un pericolo mortale per l’area, ignorando però che senza la pulizia degli scout all’ombra della pineta e tra piante e pianticelle di pregio avremmo avuto anche rifiuti e immondezzai di ogni tipo risalenti anche ai decenni precedenti. Così come, forse, pagò l’idea di immaginare la Villa del Gombo, la casa dei presidenti voluta da Gronchi, come un resort, non tanto per chissà quali mire speculative, quanto per mettere a reddito finalmente un bene e reperire risorse da destinare alla cura del Parco alle prese con finanze sempre più asfittiche. Idee di sviluppo che però non piacciono a quegli ambientalisti da mailing list cui piace discorrere di tutela scientifica per pochi intimi e magari usufruire degli immensi spazi del parco a piacimento loro senza confondersi con la massa. Per questo dunque anche questa nuova guerra potrebbe rivelarsi utile se si facesse, finalmente, chiarezza (ditelo agli imprenditori di Torre del Lago e Viareggio, ma anche a quelli del litorale pisano) su quale deve essere il futuro del Parco come volano di sviluppo. Perché se è solo una questione di poltronifici o di vendette interne, allora non interessa a nessuno.