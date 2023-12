Un panettone tutto d’oro. Lotteria di beneficenza con Fondazione Bocelli

Il regalo più esclusivo a Natale? Il panettone d’oro scintillante. Beneficenza e lusso vanno a braccetto grazie all’iniziativa promossa dalla pizzeria Regina Margherita di Forte dei Marmi con Abf Andrea Bocelli Foundation. E’ infatti partita la lotteria di beneficenza il cui ricavato andrà a supporto del progetto Abf Voices of Italy-Napoli, dedicato allo sviluppo del talento dei giovani coristi del Rione Sanità. In palio una cesta di prodotti realizzati dal maestro artigiano Sal De Riso, volto dei programmi condotti da Antonella Clerici, presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e socio fondatore dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Ambasciatore del Gusto della Costiera Amalfitana e incoronato nientemeno che re del miglior panettone d’Italia. Nella strenna, tra marmellate e struffoli, ci sarà anche il maxi lievitato artigianale farcito con cioccolato fondente e ricoperto di foglia d’oro. L’estrazione il 5 gennaio dalle 17 in un clima di festa tra assaggi di pizza e gadget Abf. L’iniziativa sta già registrando un successo oltremisura visto che i biglietti – disponibili a offerta – hanno visto la partecipazione di benefattori pronti a sborsare cifre consistenti. "Mi piace partecipare a progetti di beneficenza – racconta Pasquale Lanza, titolare di Regina Margherita – e ho proposto a Veronica Bocelli l’idea di unirci per dare una mano ai giovani talenti della musica a Napoli". Biglietti disponibili alla pizzeria Regina Margherita. Info: 371.3211784.

Francesca Navari