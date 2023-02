"Perchè non utilizzare l’ex Mokambo come sede dell’Osservatorio permanente sull’erosione della costa?". La proposta è di Vivaldo Tonini del Gruppo d’Opinione "dato che Forte dei Marmi, da anni, si propone come Comune capofila di tale questione con convegni e attività promosse dal professor Mauro Rosi". "Un osservatorio permanente – dice – deve avere una propria sede: non fu possibile trovare nel passato un luogo idoneo e disponibile, non necessariamente di grandi superfici ma con computer, una zona archivio una sala per riunioni. Considerando che l’ex Mokambo si trova vicino al mare, sarebbe il luogo ideale per dare più forza e significato strategico all’Osservatorio"