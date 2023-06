Un nuovo parco verde Via libera al cantiere

Un nuovo parco verde munito di percorso pedonale e ciclabile collegherà via Fratelli Rosselli alla zona della 167. Sono partiti i lavori per un intervento cruciale nella zona della Croce Verde di Lido, che completerà e arricchirà il tessuto urbano tramite la prosecuzione del percorso pedonale-ciclabile di via Rosselli per congiungerlo al parco pubblico Iqbal Masih. L’opera interesserà tutta l’area adiacente alla Croce Verde: sorgeranno oltre 100 metri di nuova pista ciclabile in asfalto architettonico, con accanto un percorso pedonale largo quattro metri. Lungo il percorso saranno sistemate alberature di medio fusto, mentre al centro sono previste piante più importanti che garantiranno apporto estetico e zone ombreggiate. Inoltre, sarà installata una nuova illuminazione pubblica, così da garantire un’adeguata visibilità notturna lungo i percorsi e nel parco. Contestualmente, saranno realizzate un’area circolare polifunzionale destinata ad accogliere manifestazioni e iniziative, un’area con dune ricavate con terreno preesistente per attività sportive e un’area delimitata adibita a parco giochi.

Il progetto, realizzato dalla Croce Verde di Lido in convenzione col Comune, risolverà una vicenda urbanistica che si protrae da decenni inerente alla regolare agibilità dei locali. I lavori saranno eseguiti in due lotti funzionali: la fine del primo lotto è prevista per l’ultima settimana di luglio. Per la partenza del secondo lotto, sarà invece decisivo ogni finanziamento: anche le donazioni private e il versamento del 5x1000 all’associazione. Un progetto ambizioso, dunque, per un’opera importante e funzionale all’interconnessione e alla vivibilità generale della zona, che potrà godere a breve di un nuovo polmone verde.