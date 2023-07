Un nuovo parcheggio Sono partiti i lavori

Continua la trasformazione del territorio di Camaiore per quel che riguarda i parcheggi. Nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio: sarà ricavato in via Paduletto, a Lido di Camaiore, all’altezza dell’intersezione con via Simi. Contestualmente, le operazioni serviranno per restituire decoro e ordine alla zona, andando a creare un’area parcheggio chiara e definita laddove, adesso, le macchine parcheggiano senza delimitazioni precise, con il conseguente rischio di caos e mancata ottimizzazione degli spazi. In totale, saranno ricavati 27 posti auto, di cui due riservati alle persone con disabilità. Inoltre, gli stalli saranno affiancati da un’ampia area verde interna. Il nuovo parcheggio sarà chiamato a servire una zona molto attiva in cui sorgono, tra le altre cose, una palestra e un’attività di forniture edili. L’opera è iniziata dopo la conclusione dei lavori nell’area parcheggio in località Tori, nel capoluogo camaiorese, già fruibile alla cittadinanza e per il quale l’ultimo step previsto è la ridisegnazione della segnaletica a terra, oltre al completamento della parte centrale a verde.