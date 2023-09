Un nuovo gruppo politico Progetto di cinque giovani

Cinque diciannovenni insieme per lanciare un nuovo progetto politico: ForteFutura. E’ la sfida di Brando Verona, Bianca Quadrelli, Alessio Vagli, Sidney Crott e Sara Mattugini "perchè oggi la politica vive su un pianeta diverso da quello della comunità e delle sue esigenze". "La politica del “me contro te” non funziona più – dice Vagli, studente di Fisica – e quindi abbiamo scelto di agire diversamente dalle solite accuse e smacchi personali, perché non vogliamo perdere la nostra Forte dei Marmi. Il paese sta sfilacciando l’identità, in bassa stagione non ci sono attività, le iniziative sono rivolte più ai turisti che ai versiliesi. Abbiamo già avviato un dialogo con gruppi e associazioni che hanno obiettivi diversi dal nostro. Il 22 di ottobre inaugureremo questo nuovo percorso con un evento completamente dedicato all’ambiente che unisce la parte concreta di salvaguardia, tramite la pulizia delle nostre spiagge, alla parte di dialogo dedicato al futuro tramite tavole rotonde, dove le persone potranno parlare e confrontarsi con esperti e associazioni". Chi volesse saperne di più può mandare una mail a [email protected]