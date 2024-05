Un nido di tortore all’ingresso della banca

Da giorni lo sguardo dei passanti è rivolto all’insù, verso il nido che una coppia di tortore ha realizzato con tanta pazienza all’ingresso della Cassa di risparmio di Lucca (nella foto), proprio sopra uno dei faretti che illuminano l’esterno della banca. Inevitabile lo stupore per una scelta caduta non su un classico albero. Ma una spiegazione c’é: gli esperti ritengono che a causa del forte sbalzo termico dei giorni scorsi le tortore abbiano preferito un luogo in cui le uova stanno sempre al caldo.