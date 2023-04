Un milione dal Pnrr per edifici più "green"

Oltre un milione di euro di bandi Pnrr vinti dal comune di Camaiore per l’efficientamento energetico delle proprietà comunali. Si tratta di fondi destinati all’ammodernamento strutturale degli edifici pubblici, nell’ottica della sostenibilità ambientale ed ecologica. I lavori interesseranno ben sei strutture, tra cui quattro scuole. Nello specifico, si parla di 185mila euro per il polo scolastico Gaber di Lido di Camaiore, da usare per il passaggio di tutte le luci dell’immobile a led, conseguente abbattimento dei costi, e la sostituzione di diversi infissi. Stessa operazione alle medie Pistelli, dove sarà installato anche un nuovo impianto fotovoltaico a tetto, per un totale di 110mila euro. Alle Tabarrani, invece, 205mila euro per le luci a led, la sostituzione degli infissi e un’ala dell’immobile e una nuova caldaia per servire tutto lo stabile. Infine, a Capezzano, le Gasparini potranno godere di 80mila euro per le luci a led.

A conti fatti, l’investimento sulle scuole sarà di 580mila euro di fondi Pnrr. Nell’ambito delle stesse risorse, saranno efficientati anche il palazzo comunale (illuminazione e infissi) per 220mila euro e il Teatro dell’Olivo, che sarà ammodernato con un cofinanziamento comunale: 300mila euro totali, di cui 250mila di fondi Pnrr. I lavori, per un milione e 100mila euro, saranno conclusi entro il mese di luglio. "Ancora una volta, il Pnrr ripaga il gran lavoro svolto dal Comune per lo sviluppo di luoghi e servizi – commenta il sindaco Marcello Pierucci _; ci tengo a sottolineare la grande attenzione alle nostre scuole. Un’altra vittoria per la comunità, in special modo per il benessere delle future generazioni".