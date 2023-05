Un mare di beneficenza Donati oltre tremila euro nel ricordo di Aurora

Sono stati raccolti oltre tremila euro nel corso delle iniziative dela scorsa estate nel nome e nel ricordo di Aurora Francesconi che morì in un tragico incidente stradale. E così può definirsi senza ombra di dubbio un successo l’iniziativa “Un mare di beneficenza”, il progetto dell’estate 2022 realizzato da I Salmastrosi, Fondazione Aurora Francesconi e Carneval Puccini attraverso il quale sono stati raccolti e donati tremilaquattrocento euro alla Cooperativa sociale Aurora, una realtà locale che da anni opera su tutto il territorio versiliese e gestisce “La casa dei piccoli” dove vengono ospitati minori da zero a tre anni allontanati dal nucleo familiare poiché in condizioni pregiudizievoli per la loro crescita. Il telo mare al centro del progetto è stato realizzato dal grafico e designer Simone Pardini e aveva come protagonista un Burlamacco in versione surfer. L’iniziativa godeva del patrocinio della Fondazione Carnevale che aveva concesso l’utilizzo della maschera cittadina.

"Siamo molto contenti del risultato ottenuto e per questo non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo, dai punti vendita ai cittadini che hanno aderito, fino alla Fondazione Carnevale che ci ha dato fiducia - dichiarano i rappresentanti delle tre associazioni promotrici - per noi è motivo di orgoglio aver portato a termine con successo questa iniziativa benefica".

Red.Viar.