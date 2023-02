Un manipolo di versiliesi arriva nelle assemblee di Firenze e Roma

All’assemblea nazionale Pd (che è eletta in modo proporzionale ai voti presi nei collegi), come per le elezioni, erano unite le province di Massa-Carrara e Lucca con 6 seggi da eleggere:

la Schlein tra le due province ha fatto il 59%, Bonaccini il 41%. Tre seggi sicuri per Schlein sono Tarabella Irene (Pietrasanta), Cobaj Ergest (massese) e Bartolini Maria (lucchese). Due seggi sicuri per Bonaccini sono Menesini Luca (lucchese) e Sordi elisabetta (massese). C’è un resto da assegnare con calcolo regionale. Se è pro Bonaccini viene eletto Filippo Ciucci (Viareggio) se è pro Schlein Dianda Mario (lucchese). Al momento sembra più probabile il sesto seggio per Schlein.

Sul regionale il calcolo è sempre proporzionale ma su base provinciale (Lucca+Versilia): Mercanti in tutta la provincia ha fatto il 45,4%, Fossi il 54,6%. Ci sono 13 seggi sicuri per Fossi: Corti Camilla (Lucca), Rossi Dario (Viareggio), Miccichè Lia Chiara (Lucca), Verona Maurizio (Stazzema), D’Alessandro Gloria (Camaiore), Sarti Andrea (Lucca), Sorini Ilaria (Lucca), Lucania Federico (Massarosa), Guagliumi Viviana (Lucca), Bertolucci Antonio (Lucca), Mosca Monica (Viareggio), Corsetti Marco (Viareggio), Pardini Clarissa (Seravezza).

I seggi regionali sicuri per Mercanti sono 11: Bastoni Anna (Camaiore), Bonini Marco (Lucca), Del Greco Silvia (Lucca), Pilieri Juri (Lucca), Lionetti Laura (Lucca), Anzilotti Emanuele (Massarosa), Bechelli Chiara (Lucca), Alfarano Enzo (Lucca), Vagli Patrizia (Forte dei Marmi), Puosi Marian (Viareggio), Biagioni Tiziana (Lucca).

Anche per Firenze c’è un resto da assegnare con calcolo regionale. Se è pro Mercanti viene eletto Bartoli Fabio (Viareggio) se è Fossi viene eletto Capocchi Francesco (lucchese). Al momento sembra più probabile il sesto seggio per Fossi.