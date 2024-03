Un lungo weekend dedidato agli amici gatti al Gran Teatro Puccini

Un weekend interamente dedicato al mondo felino, alle sue eccellenze e alle sue curiosità insieme agli amanti e ai professionisti del settore. “Un gatto per amico” arriva in Versilia e apre le porte del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago: sabato 16 e domenica 17 marzo la splendida location accoglierà centinaia di gatti provenienti da tutta Italia, riuniti per l’expo internazionale organizzato dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l’egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.