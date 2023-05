Un ingegnere E un manutentore

INGEGNERE ELETTRICO O ELETTRONICO

Il Consorzio 1 Toscana Nord in cerca di un ingegnere. L’Ente di bonifica, infatti, ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un ingegnere elettrico o elettronico che sarà impiegato nel direttivo tecnico per un anno con sede di lavoro a Viareggio. Sede, che potrà essere variata sulla base delle esigenze operative tra le diverse sedi del Consorzio. Domande entro – e non oltre – le 12 del 5 giugno. Le domande di partecipazione, sotto forma di “Dichiarazione di manifestazione di interesse”, dovranno essere redatte utilizzando il modello sul sito del Consorzio al link https:www.cbtoscananord.itavvisoselezione_20230516

Tra i requisiti richiesti – oltre a un diploma di laurea in ingegneria elettrica o elettronica – la cittadinanza italiana, l’elenco dei titoli di studio posseduti, l’assenza di condanne per reati e la patente di guida di tipo B in corso di validità. I soggetti interessati a candidarsi potranno presentare la propria dichiarazione di interesse attraverso le seguenti modalità: consegna a mano presso l’ufficio Urp della sede del Consorzio di Capannori (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30); tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e tramite PEC ([email protected]).

MANUTENTORE ERSU

La società Ersu spa, con sede in Pietrasanta indice 1 selezione privatistica ad evidenza pubblica per personale a tempo determinato eo indeterminato per il profilo professionale di: Coordinatore Manutenzione Impianto, liv. 5°B del CCNL Utilitalia. Bando sul sito aziendale: www.ersu.it >Azienda> Sezione News “> Lavora con noi.”