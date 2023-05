Un Giro...di gioia La spunta Nielsen Oltre 15mila a seguire la gara

di Antonio Mannori

Una tappa difficile, di sofferenza, per la pioggia, il vento, la nebbia e il freddo (4 gradi al Passo delle Radici) con alcune cadute (tra gli altri il toscano Bettiol, Sivakov, Vine e Barguil il più malconcio). Ma anche una tappa bella, splendida che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo e con tutti gli sportivi a fare il tipo per i tre fuggitivi che hanno guadagnato la testa di questa tappa dopo appena 8 km il che significa essere restati la davanti per 188 chilometri. E sul lungomare di Viareggio gremito di sportivi nonostante la pioggia, è stato il danese Magnus Cort Nielsen della EF Education ad imporsi sul canadese Gee e sul friulano De Marchi.

Tre giganti di giornata che hanno onorato la tappa dall’Emilia alla Toscana e il Giro. Un primo gruppo di inseguitori con la maglia rosa di Thomas è giunto a 51" regolato per il quarto posto da Pedersen mentre un altro gruppo con alcuni velocisti (Gaviria, Groves e Mattehews) è terminato ad oltre dieci minuti. La frazione che ha riportato il Giro in Toscana e in Versilia, terra da sempre legata al ciclismo, è stata la più colorata in rosa di tutte quelle disputate fino ad oggi. Nei chilometri iniziali e dal Passo delle Radici in poi lungo la Garfagnana, la Valle del Serchio e per finire la Versilia, è stato un lungo interminabile filo rosa tra palloncini, bandierine, drappi, striscioni. A proposito della Provincia di Lucca e della Versilia; quasi certamente anche l’anno prossimo il Giro tornerà da questa parti con una tappa richiesta dal comune di Lucca in occasione del Centenario della morte di Giacomo Puccini.

Il via sotto la pioggia da Scandiano con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e senza Domenico Pozzovivo, ottavo atleta costretto al ritiro per Covid. Dopo 10 km la fuga di De Marchi e Gee ripresi al chilometro 43 da Nielsen e Davide Bais, quest’ultimo in tempo per aggiudicarsi il traguardo volante di Villa Minozzo dopo 48 km, con il gruppo a 4 minuti.

La lunga e snervante salita verso il Passo delle Radici divideva il gruppo mentre il quartetto di testa proseguiva ed al gran premio della montagna era il leader della classifica Bais a transitare per primo incrementando così il suo vantaggio nella speciale classifica.

Prima del novantesimo chilometro restavano in tre sulla testa avendo ceduto Bais mentre il gruppo aveva sempre oltre 4 minuti di ritardo. Al secondo gran premio della montagna quello in Toscana di Monteperpoli era il canadese Gee a transitare per primo mentre dietro provavano l’inseguimento Pasqualon, Milan, Caruso e Rota, ripresi dal gruppo poco dopo.

Lungo la Valle del Serchio proseguiva la sfida tra il terzetto e il gruppo degli inseguitori forte di una sessantina di corridori. Nielsen, Gee e De Marchi erano encomiabili e raggiungevano il lungomare con un vantaggio di tutta sicurezza. Provava un allungo Gee, replicavano Nielsen, e De Marchi.

Lo sprint era vinto dal danese per un podio di grandi protagonisti e che meritata un grandissimo applauso. Oggi l’arrivederci (al 2024?) con il ritrovo a Camaiore in Piazza XXIV Maggio ed il via ufficiale dal lungomare verso Forte dei Marmi, la Riviera Apuana e la Liguria per la tappa dedicata al "Campionissimo" Fausto Coppi che si concluderà a Tortona.